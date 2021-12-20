Başakşehir beraberliğiyle puan kayıplarına devam eden Galatasaray, daha 17. haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.



Sarı-kırmızılı ekip bu kötü performansıyla en kötü istatistiklerinden birisine daha imza attı.



Cimbom üç puanlı sisteme geçilen 1987 yılından bu yana en kötü performansını, ligi 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda göstermişti. Bu sezon adeta o kabus dönemi hatırlatan Galatasaray, 17 haftada sadece 24 puan toplarken düşme hattının sadece 8 puan önünde...



Sarı-kırmızılı takım 2010-11 sezonunda 17 maçta 23 puanda kalmıştı. Bu iki sezonda da 6 haftalık galibiyet hasreti çekti.



