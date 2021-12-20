3 puanlı sistemin en kötü ikinci Galatasaray'ı

Galatasaray, daha 17. Haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekip bu kötü performansıyla en kötü istatistiklerinden birisine daha imza attı. Aslan, 34 yıllık periyotta en kötü ikinci performansına imza attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
3 puanlı sistemin en kötü ikinci Galatasaray'ı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 11:01
Başakşehir beraberliğiyle puan kayıplarına devam eden Galatasaray, daha 17. haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Sarı-kırmızılı ekip bu kötü performansıyla en kötü istatistiklerinden birisine daha imza attı.

Cimbom üç puanlı sisteme geçilen 1987 yılından bu yana en kötü performansını, ligi 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda göstermişti. Bu sezon adeta o kabus dönemi hatırlatan Galatasaray, 17 haftada sadece 24 puan toplarken düşme hattının sadece 8 puan önünde...

Sarı-kırmızılı takım 2010-11 sezonunda 17 maçta 23 puanda kalmıştı. Bu iki sezonda da 6 haftalık galibiyet hasreti çekti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.