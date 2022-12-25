Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Torku Arena'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10. dakikalarda penaltıdan Amir Hadziahmetovic kaydetti. Alanyaspor'a golleri ise 65. dakikada Furkan Bayır ve 78. dakikada Ahmet Hasan Mahcub'dan (P) geldi.



Bu sonuçla birlikte Konyaspor 25 puana, Alanyaspor ise 18 puana ulaştı.



Gelecek hafta Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Furkan Bayır'ın topa müdahalesinin ardından hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu VAR'da inceledi. Şimşek, pozisyonda Furkan Bayır'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.



36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



BİRAZDAN...











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