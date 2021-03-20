⚽13' Muhammet

🔴35' Pinto

⚽37' Adem (P)

⚽70' Kenan (P)

⚽80' Adem (P)

🔴85' Hadebe



📈Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.



♨Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan son 6 lig maçında toplam 7 kırmızı kart çıktı. pic.twitter.com/z3sPyHNQn2



— Sporx (@sporx) March 20, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Gaziantep FK, 13. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçti.35. dakikadaki penaltı kararının ardından Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.Yeni Malatyaspor, 37. dakikada Adem Büyük'ün penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Gaziantep FK, 70. dakikada Kenan Özer'in penaltı golüyle tekrar öne geçti. Yeni Malatyaspor, 80. dakikada Adem Büyük'ün penaltısıyla tekrar skoru eşitledi.VAR uyarısı sonrası monitörden pozisyonu inceleyen hakem Mert Güzenge, Yeni Malatyaspor'dan Hadebe'yi rakibine dirsek attığı için kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.Bu sonucun ardından Gaziantep 47, Yeni Malatyaspor ise 32 puana yükseldi.Yeni Malatyaspor milli aradan sonra ilk lig maçını 5 Nisan'da Başakşehir ile oynayacak. Gaziantep, ise milli aradan sonra ilk lig maçını bay geçecek ve ardından Başakşehir'i konuk edecek.26. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Vetrih'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.28. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.34. dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı korner atışında Andre Sousa'nın müdahalesiyle Adem Büyük yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.66. dakikada Enver Cenk Şahin'in kullandığı korner atışında Adem Büyük'ün müdahalesiyle Tosca yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.74. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağdan yaptığı ortayla kale sahası üzerinde buluşan Souza'nın vuruşunda Wallece'a çarpan top kornere çıktı.76. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahasına yaptığı ortada top Olkowski'nini eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.84. dakikada Kenan Özer, Hadebe'nin girdiği ikili pozisyonda yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge Hadebe'ye kırmızı kart gösterdi.90+5. dakikada Mallan'ın kullandığı kornere iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda Morais meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.: Yeni Malatya: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür ErtemErtaç Özbir, Chebake (Dk. 66 Semih Kaya), Wallece, Hadebe, Karim Hafez, Zuqui (Dk. 46 Ahmet Ildiz), Acquah (Dk. 77 Mallan), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana (Dk. 72 Umut Bulut), TettehGünay Güvenç, Olkowski, Vetrih (Dk. 88 Bilal Başacıklıoğlu), Miranda, Tosca, Morais, Andre Sousa (Dk. 63 Souza), Rashid (Dk. 75 Jefferson), Maxim (Dk. 63 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 75 Kozulj), Kenan ÖzerDk. 13 Muhammet Demir, Dk. 69 Kenan Özer (penaltıdan), Dk. 37 Günay Güvenç (penaltıdan kendi kalesine), Dk. 80 Adem Büyük (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)Dk. 24 Kenan Özer, Dk. 34 Andre Sousa, Dk. 35 Günay Güvenç, Dk. 71 Muhammet Demir (Gaziantep), Dk, 69. Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)Dk. 34 Ricardo Sa Pinto (Gaziantep Teknik Direktörü), Dk. 86 Hadebe (Yeni Malatyaspor)