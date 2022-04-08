3 milyar 800 milyonluk derbi

Pazar günü tüm Türkiye'de kalpler duracak, gözler Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olacak. Bu sezonu kupasız kapatacak olan iki takım arasındaki bu dev mücadele, ezeli rakipler için prestijden çok daha öte anlam taşıyor. Fenerbahçe ikincilik için mücadele ederken, Galatasaray ise tarihinin en kötü sezonunda taraftarının yüzünü güldürmenin peşinde... Dünya derbisi aynı zamanda Türkiye'nin de en pahalı derbisi olarak göze çarpıyor. İki takımın kadro değerlerini incelendi Ortaya çıkan rakam tam tamına 3 milyar 823 milyon TL.



SZALAİ İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR



F.Bahçe, 133 milyon 330 bin euroluk kadro değeriyle Süper Lig'in değerli takımı konumunda... Sarı-Lacivertliler'in en pahalı oyuncusu ise 15 milyon 500 bin euro değere sahip olan kaleci Altay Bayındır. 23 yaşındaki eldiveni 13 milyon 500 bin euro ile 24 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai izliyor. F.Bahçe'ye geldiği anda 18 milyon euro değere sahip olan Diego Rossi, 7 aylık süreçte 5.5 milyon euro değer kaybetse de 12.5 milyon euroyla Sarı-Lacivertli takımın en değerli üçüncü ismi olarak göze çarpıyor. Bu üç futbolcuyu 11 milyon euro ile Güney Koreli Kim Min-jae izliyor.



1.5 YILDA BÜYÜK DEĞER KAZANDI



Galatasaray ise ezeli rakibine göre daha düşük bir değere sahip... Sarı-Kırmızılılar'ın kadro değeri 104 milyon 230 bin euro... Aslan'ın en değerli oyuncusu ise; 2020 Eylül'ünde Galatasaray'a imza attığında 200 bin euro değere sahip olan ve gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Kerem Aktüroğlu... 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şu anki piyasa değeri tam 15 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu'nu 14 milyon euro ile Marcao takip ediyor... Ağustos ayında 3.5 milyon euro değere sahip olan ancak Galatasaray'da sıçrama kaydeden Nelsson da 10 milyon euroluk değeriyle, Aslan'ın en pahalı 3. oyuncusu.



EN DÜŞÜK DEĞER FATİH'TE



FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbinin piyasa değeri en düşük ismi ise Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk... 35 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 25 bin euro. F.Bahçe de ise en düşük değere sahip iki oyuncu var: Ertuğrul Çetin ile Arda Kurtulan. İki oyuncunun değeri de 75'er bin euro.



ARDA YÜZDE 2 BİN ARTTI



SEZON başında 100 bin euro değere sahip olan Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, son aylarda gösterdiği performansla değerinde büyük bir artış kaydetti. Ağustos ayında 100 bin euro olan Arda, değeri yüzde 2 binin üzerinde artırdı ve şu anda değeri 2 milyon 200 bin euro...





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