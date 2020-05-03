3 Mayıs Türkçülük Günü nedir?

3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmakta ve bu günün nasıl ortaya çıktığı merak edilmektedir. Bu tarihte yaşanan olayların ardından her sene bugün Türkçülük günü olarak adlandırılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkçülüğün önemli temsilcilerinden olan Ziya Gökalp için "Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir" ifadesini kullanmıştır.

03 Mayıs 2020 05:35
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir?
Dünya Türkçülük Günü her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanır. Birtakım siyasi olayların ardından yaşanan sürecin ardından Türkçülük Günü olarak bu tarih belirlenmiştir. Türkçülük Günü'nün ortaya çıkışı ise, Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşmasının ardından yaşanan gelişmeler sonucu olmuştur.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türk milleti engin kültür birikimi ve geçmişi sayesinde kutlanması doğal olan bu bayram Türkler için önemli bir bayram niteliğine sahiptir. Cumhuriyetin kuruluş dönemini takip eden yıllarda Türkçülük ideolojisinin anti Türkçülerin ve onların dış destekçilerinin büyük çaplı çatışmalarına neden olmuştur. Yaşanan çatışmaların ardından bir dizi siyasi olaylar, yargılamalar meydana gelmiştir.



3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNÜN TARİHİ

Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren, Türk siyasetinde önde gelen 23 ismin Irkçılık-Turancılık suçlamasıyla yargılandığı sürecin adıdır. Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız -Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayışı"nı anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almıştır.

Yargılama sonucunda Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal çeşitli cezalara çarptırıldılar.

DÜNYA TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ TANIMI

Türkçülük Günü her yıl 3 Mayıs günü kutlanıyor. Bugün de Türkçülük günü Türkler tarafından büyük bir coşku ile kutlanıyor. Öte yandan bugün hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar "Dünya Türkçülük Günü nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugünün hikyesini, nasıl ortaya çıktığını sizler için araştırdık. Türkçülük günü hakkında ayrıntılı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.



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