3 Mayıs Survivor eleme adayı kim yazıldı?

3 Mayıs Survivor yayınında eleme adayı olarak kimin yazıldığı belli oldu. Yapılan açıklamada kimin 3 Mayıs Survivor eleme adayı olarak belirlenen isim konseyden sonra Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Kıyasıya geçen rekabetin sonucunda Ünlüler takımı dokunulmazlığı kaybetti. Oyun sonrasında Survivor 2020'de ada konseyi toplandı. İşte eleme adayı detayları...

04 Mayıs 2020 02:41
3 Mayıs Survivor eleme adayı kim yazıldı?
Survivor eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. İkinci eleme adayının belirlendiği ada konseyi yapıldı ve merak edilenler ortaya çıktı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler için SMS oylaması yapıldı. Sonrasında ise Ünlüler takımı, ada oylaması yaptılar. Ünlüler takımı, bir strateji yaparak SMS sıralamasında yukarıda çıkacağına inandıkları Mert'i eleme adayı olarak yazmaya karar verdiler.
Ersin'in de bir kez yazıldığı oylama sonucunda Mert, Ünlüler takımının ilk eleme adayı oldu.

SURVIVORDA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için bir kez daha parkura çıktı. 3 Mayıs Pazar günü ekrana gelen Survivor 65. bölümde takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için yoğun güç harcadılar. Ünlüler takımından Mert ile Sercan, sakatlıkları nedeniyle oyuna çıkamadı. Bu yüzden Gönüllüler takımına ekstra bir seçim avantajı verildi. Gönüllüler takımı, Ünlülerin bu dezavantajında iyi yararlandı. Ve Survivor'da bugün dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor 2020'de Gönüllüler takımı, Ünlüleri 10-5 skor ile yenerek dokunulmazlık oyununu kazandı.



SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. 2 Mayıs Cumartesi günü Survivor 64. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu ve dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Kadın yarışmacılar arasındaki dengeyi bozmamak için Gönüllüler takımı, ada oylamasında sadece erkek yarışmacıları yazmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımının oylamasında dört yarışmacının ismi çıktı.

Bu isimler; Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Berkan oldu. Bu isimler arasında ise adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.



ADA KONSEYİ DETAYLARI

Survivor'da haftanın ilk adayı konseyi 2 Mayıs Cumartesi günü 64. bölümde ekrana geldi. Survivor 2020'de ada konseyinde birçok konu ele alındı. İlk olarak dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için SMS oylaması başlatıldı. Sonrasında ise Gönüllüler takımı yarışmacıları tek tek söz hakkı verildi. Gönüllüler takımından Nisa, Survivor'da dokunulmazlık oyununa çıkmak istememiş ve oyundan çekilmişti. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nisa'ya söz hakkı verdi. Nisa, takım arkadaşlarından ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi.



Bu sözleri sonrasında Acun Ilıcalı, Survivor'da Nisa'nın yaşadıklarına dair fikrini söyledikten sonra onun durumuna açıklık getirdi. Ada konseyinde söz alan Yunus Emre'nin Gönüllüler takımı ile söyledikleri üzerine eski takım arkadaşlarından sert tepki aldı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Acun Ilıcalı araya girdi ve tartışmayı sonlandırdı. Ada konseyinde son olarak Gönüllüler takımı, ada oylaması yaptı. Kadın yarışmacıların yazılmadığı, erkek yarışmacılar için yapılan oylama sonucunda Gönüllüler takımının eleme adayı belirlendi.



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