  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

"3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalar yapıldı.

Kaynak: AA
'3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2018 23:41
Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahalarında 2-1 kazandıkları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili ''Biraz moral lazımdı, bunu Mustafa Er hocayla beraber kazandık.'' dedi.

Gançev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor karşısında aldıkları galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.  

Maç süresince kendilerine verdikleri destekten dolayı yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Gançev, ''Bursaspor çok iyi bir takım. Biraz moral lazımdı, bunu Mustafa Er hocayla beraber kazandık. Tekrar, Bursaspor üst seviyeye çıkmaya başladı.'' diye konuştu.

Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur ise karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarıdaki performanslarıyla maçı kaybettiklerini belirten Baysangur, ''İkinci yarı oyuncu ve oyun anlayışımızdaki değişikliklerle maçı döndürebilecek oyunu sergilediğimize inanıyorum. Pozisyonları değerlendirebilseydik 1 puanla dönebilirdik.'' ifadesini kullandı. 

Baysangur, bundan sonrası için 3 hafta final havasında maçlarının bulunduğunu vurgulayarak, ''İkinci yarı gösterilen performans önemliydi. Kalan 3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Bursa da bir futbol şehri. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı baskı ve seyirci desteğiyle maçı kazandılar.'' değerlendirmesinde bulundu.  

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için