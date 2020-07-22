3. Lig'de play - off finalistleri belli oldu

TFF 3. Lig'de play - off finali oynayacak takımlar yarı final maçlarının ardından belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
3. Lig'de play - off finalistleri belli oldu
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22 Temmuz 2020 01:42
Antalya'da oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off Yarı Final maçlarının sonuçlanmasının ardından finalistler belli oldu.

Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup eden Anagold 24Erzincanspor ile 1928 Bucaspor'a 2-1'lik üstünlük sağlayan 68 Aksaray Belediye Spor finale yükselen takımlar oldu.

TFF 3. Lig'de play - off finali 25 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Anadold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanacak.



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