3. Lig maçında kavga çıktı

Kocaeli'de Misli.com 3. Lig 2. Grup ekipleri Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında yapılan maçta çıkan kavgaya ilişkin Darıca ekibinden bazı futbolcular, rakip takım oyuncusu Alper Sürücü hakkında şikayette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3. Lig maçında kavga çıktı
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07 Ocak 2021 17:52
Kocaeli'de Misli.com 3. Lig 2. Grup ekipleri Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında yapılan maçta çıkan kavgaya ilişkin Darıca ekibinden bazı futbolcular, rakip takım oyuncusu Alper Sürücü hakkında şikayette bulundu. 

Darıca İlçe Stadı'nda dün yapılan maçta Büyükçekmece Tepecikspor, 77. dakikada Erçağ Evirgen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Darıca temsilcisi, Emre Alan ile beraberliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle futbolcular arasında kavga çıktı.

Maç sonunda Darıca Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Şagar, Büyükçekmece Tepecikspor'dan da Alper Sürücü ve Oğuzhan Acar kırmızı kart gördü.

Darıca Gençlerbirliği'nden bazı futbolcular, kendilerine tekme attığı gerekçesiyle rakip takım oyuncusu Alper Sürücü'den şikayetçi oldu.



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