3. Lig maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor ile Karbel Karaköprü Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:



"26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Siirt Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediye Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle ertelenmiştir."



Siirt İl Özel İdare'de 11 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.



Siirt İl Özel İdaresi Spor'un Bayrampaşa deplasmanında 20 Eylül Pazar günü oynaması gereken karşılaşma da bu nedenle ertelenmişti.



