3. Lig ekibinde 18 Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, yarın Modafen ile yapılması planlanan maç öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.
Adana ekibinde teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, yarın Modafen ile yapılması planlanan maç öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.
Adana ekibinde teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.