3. Lig ekibinde 18 Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kozanspor'da 18 ismin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3. Lig ekibinde 18 Kovid-19 testi pozitif çıktı
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10 Kasım 2020 22:26
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, yarın Modafen ile yapılması planlanan maç öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Adana ekibinde teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.



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