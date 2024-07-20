3. Lig'den 1. Lig'e transfer: Batuhan Kuru

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra A takımda şans bulamayacağı için ayrılan genç golcü Batuhan Kuru, 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu.



Yeşil-kırmızılıların altyapısından çıkıp geçen sezon U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 16 gol atan 18 yaşındaki futbolcu, profesyonel olmadan süre bulduğu A takımda 3'üncü Lig'de 3 maçta 1 kez ağları sarstı.



Sezon sonunda profesyonel yapılmayı bekleyen genç santrfor, ileri uca İshak Kurt gibi gol kralı bir forvet alınınca şans bulacağı bir ekibe transfer olma talebini yönetime iletti. Yetiştiricilik bedelini karşılayan futbolcu, kulüpten ayrıldıktan sonra 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'i ıskalayan Çorum FK'ya profesyonel olarak imza attı.



Batuhan'ın 5 yıllığına transfer olduğu Çorum FK'dan tecrübe kazanması için kiralık gönderilmesi bekleniyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU