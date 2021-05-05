3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor!

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor.

Haber; AA
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3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor!
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05 Mayıs 2021 13:24
Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları perşembe günü oynanacak.

Lig statülerine göre ilk karşılaşmalar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak.

Rövanş müsabakaları 10 Mayıs'ta yapılırken yarı final maçları 15 ve 19 Mayıs, final karşılaşmaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, perşembe günü oynanacak maç programı şöyle:

1. Grup

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928
16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor

2. Grup

16.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor
16.00 Yomraspor-Fethiyespor

3. Grup:

16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor
20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu

4. Grup:

16.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor

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