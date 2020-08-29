Roma ve Napoli arasındaki Arkadiusz Milik transfer görüşmeleri ve Cengiz Ünder'in kaderi, Edin Dzeko'nun kararına bağladı.



Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma ve Juventus, Edin Dzeko'nun transferi için 10 + 2 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı. Dzeko, Roma'da kalmak ve Juventus'a gitmek arasında karar verme aşamasında...



NAPOLI'NİN İSTEĞİ: 20 + CENGİZ + RICARDI



Edin Dzeko gitmeye karar verirse Roma, Arkadiusz Milik için Napoli ile daha sıkı bir pazarlığa oturacak. Napoli, Polonyalı golcü için 50 milyon euro bonservis bedeli istedi. Roma, ilk olarak 15 milyon euro ve Napoli'nin daha önce istediği Cengiz Ünder'i teklif etti. Napoli, bu teklifi kabul etmedi.



Napoli, Cengiz Ünder ve 30 milyon euro istedi. Roma, bu gelişme üzerine 10 milyon euro, Cengiz Ünder ve altyapıdan Alessio Ricardi'yi önerdi. Napoli, nakit miktarının 20 milyon euro'ya yükseltilmesi halinde bu teklifi kabul edeceğini bildirdi.



NAPOLI, BEDAVA BIRAKMAK İSTEMİYOR



Napoli'nin, sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Arkadiusz Milik'i satarak bedava kaybetmek istemediği bilgisi verildi.



Napoli, Arkadiusz Milik'i Ağustos 2016'da 32 milyon euro bonservis karşılığında Ajax'tan transfer etti. 26 yaşındaki Polonyalı forvet, Serie A'da çıktığı 93 maçta 38 gol atıp 2 asist yaptı.



