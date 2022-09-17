3 kırmızı, 3 gol! Yeni lider Adana Demirspor!

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.



Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti.



Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, 47. saniyede sezonun en erken golünü attı.



Antalyaspor'da 8. dakikada Soner Aydoğdu kırmızı kart görürken, 61. dakikada Nakajima, oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Adana Demirspor'da ise Rakitskiy 39. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonucun ardında Adana Demirspor puanını 16'ya yükseltti. Akdeniz ekibi Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada averajla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü.



Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Antalyaspor ise haftayı bay geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada konuk ekip öne geçti. Antalyasporlu defans oyuncusunun hatasından yararlanarak araya giren Emre Akbaba topu kale önündeki Belhanda ile buluşturdu. Belhanda'nın bekletmeden yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



19. dakikada Rakitskyi'nin uzun pasına hareketlenerek topla buluşan Onyekuru, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.



22. dakikada yaptığı baskı ile Adana Demirsporlu savunma oyuncusundan topu kaparak ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



27. dakikada savunmadan atılan uzun pasla sol kanattan hareketlenen Belhanda'nın ceza sahasına yerden ortasında topa bekletmeden vuran Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, VAR kontrolü sonucu hakem Ali Palabıyık tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





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