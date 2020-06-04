3 Haziran Survivor takımlar nasıl oldu? Survivor'da yeni dönem

Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu sorusu merak ediliyor. Sercan ve Cemal Can yeni takımları belirledi. Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşılan Survivor'da kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Sercan Yıldırım ile Cemal Can'ın birinci geldiği oyunda iki isim yeni takımları belirledi. Peki Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? İşte gecede yaşananlar...

04 Haziran 2020 09:09
3 Haziran Survivor takımlar nasıl oldu? Survivor'da yeni dönem
Heyecan fırtınası Survivor'da bu akşam Ünlüler takımının dağılmasının ardından yeni takımların belirleneceği oyunlar oynandı ve takım kaptanları ile yeni takımlar kuruldu. Peki merakla araştırılan 3 Haziran Survivor'da takım kaptanları kimler oldu ve yeni takımlar nasıl oluştu? TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam yeni takımlar ve takım kaptanları belli oldu! İşte ayrıntılar...
CEMAL CAN, 1. OLDU
Survivor'da bu akşam ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Zorlu oyunda 24 saniyeyle Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu. Survivor'da bu akşam kaptanlık yarışlarında ilk olarak Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu.

DİĞER KAPTAN SERCAN OLDU!

Survivor'da bu akşam kaptanlık yarışlarında bu kez Barış ile Sercan karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu. Böylelikle yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu.

SERCAN VE CEMAL CAN AVANTAJ İÇİN...

Survivor'da bu akşam yeni takımların kaptanları olmayı başaran Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.

İŞTE KIRMIZI TAKIM!

Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış



İŞTE MAVİ TAKIM!

Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim



SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR BÖYLE BELLİ OLDU

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