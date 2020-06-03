3 Haziran Benzin fiyatları ne kadar (Kurşunsuz & motorin fiyatları)







3 HAZİRAN İSTANBUL BENZİN FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.