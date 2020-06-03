3 Haziran Benzin fiyatları ne kadar (Kurşunsuz & motorin fiyatları)

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika indirim açıklaması geldi. EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı. İşte son dakika akaryakıt indiriminin detayları...

03 Haziran 2020 16:18
3 Haziran Benzin fiyatları ne kadar (Kurşunsuz & motorin fiyatları)
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.
FİYAT HAREKETLERİNİ TAKİBE DEVAM EDECEĞİZ

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 HAZİRAN İSTANBUL BENZİN FİYATLARI




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