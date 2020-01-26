3 GB'a kadar internet kazanabilirsin

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26 Ocak 2020 10:00
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- 1. Sivasspor 19 12 5 2 38 18 20 41
- 2. Fenerbahçe 19 11 4 4 38 21 17 37
- 3. Başakşehir 19 10 6 3 36 20 16 36
- 4. Trabzonspor 18 10 5 3 41 19 22 35
- 5. Alanyaspor 19 10 5 4 38 18 20 35
- 6. Galatasaray 19 9 6 4 28 16 12 33
- 7. Beşiktaş 19 9 3 7 29 26 3 30
- 8. Göztepe 19 8 5 6 24 21 3 29
- 9. Malatyaspor 18 6 6 6 33 26 7 24
- 10. Gaziantep FK 19 6 6 7 26 31 -5 24
- 11. Çaykur Rizespor 19 7 3 9 20 28 -8 24
- 12. Denizlispor 19 6 4 9 20 28 -8 22
- 13. Gençlerbirliği 19 5 6 8 29 34 -5 21
- 14. Konyaspor 19 4 6 9 16 27 -11 18
- 15. Antalyaspor 19 4 5 10 18 36 -18 17
- 16. Kasımpaşa 19 4 3 12 27 42 -15 15
- 17. Ankaragücü 19 2 7 10 16 36 -20 13
- 18. Kayserispor 19 2 5 12 18 48 -30 11
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