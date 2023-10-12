Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 3. çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceksiniz. Buna göre 2023 yılının ikinci çeyrek bilançoları temmuz ayının son haftası açıklanmaya başlayacak. Tüm bilançoların ise ağustos ayının son haftasına kadar yayımlanması planlanıyor.
3. ÇEYREK BILANÇO TARIHLERI BELLI OLAN ŞIRKETLER 2023
İşte 3. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:
19 Ekim: Ebebek
20 Ekim: Arçelik, Kalekim
23 Ekim: Otokar
24 Ekim: Tav Havalimanları, Türk Traktör, Katılımevim
25 Ekim: Tüpraş, Aygaz, Tofaş
26 Ekim: Akbank, Anadolu Isuzu, Koç Holding, Tekfen Holding
27 Ekim: Kaleseramik
30 Ekim: Aksigorta, Aksa Akrilik, Garanti BBVA, Vestel Beyaz Eşya, Teknosa, İpek Doğal Enerji, İş GYO, Koza Altın, Koza Anadolu,
31 Ekim: Coca Cola İçecek, Aselsan
1 Kasım: Brisa, Migros, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Polisan Holding
6 Kasım: Aksa Enerji, Enerjisa, Türk Telekom
7 Kasım: Bim, MLP Sağlık, Büyük Şefler Gıda, Albaraka Türk
8 Kasım: Pegasus, Sabancı Holding, Enka İnşaat
9 Kasım: Vestel, Doğuş Otomotiv, Ülker
(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)
9 Kasım: Vestel, Doğuş Otomotiv, (Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)
Bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:
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Bist Kodu
|Tarih
|ARCLKArçelik A.Ş.
|21.07.2023
|YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş.
|24.07.2023
|AKBNKAkbank T.A.Ş.
|26.07.2023
|FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş.
|26.07.2023
|OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
|26.07.2023
|TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş.
|26.07.2023
|GARANT. Garanti Bankası A.Ş.
|27.07.2023
|TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
|27.07.2023
|AYGAZAygaz A.Ş.
|31.07.2023
|TUPRSTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|31.07.2023
|KCHOLKoç Holding A.Ş.
|1.08.2023
|MGROSMigros T.A.Ş.
|2.08.2023
|TKFENTekfen Holding A.Ş.
|3.08.2023
|AKGRTAksigorta A.Ş.
|7.08.2023
|BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
|7.08.2023
|CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş.
|7.08.2023
|ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş.
|7.08.2023
|AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
|8.08.2023
|AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
|8.08.2023
|AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
|8.08.2023
|LOGOLogo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.
|8.08.2023
|MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|8.08.2023
|TKNSATeknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
|8.08.2023
|KOZALKoza Altın İşletmeleri A.Ş.
|9.08.2023
|IPEKEİpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.
|9.08.2023
|SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
|9.08.2023
|THYAOTürk Hava Yolları A.O.
|9.08.2023
|VESBEVestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
|9.08.2023
|PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
|14.08.2023
|AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş.
|15.08.2023
|ASELSAselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|15.08.2023
|ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
|16.08.2023
|BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş.
|17.08.2023
|ULKERÜlker Biskuvi Sanayi A.Ş.
|17.08.2023
|ALARKAlarko Holding A.Ş.
|18.08.2023
|MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.
|19.08.2023
|MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.
|19.08.2023
|DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
|21.08.2023
|VESTLVestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|21.08.2023
31 Temmuz: Aygaz, Tüpraş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,
1 Ağustos: Koç Holding
2 Ağustos: Migros
7 Ağustos: Brisa, Coca Cola İçecek, Enerjisa, Ak Sigorta, Akçansa, Agesa
8 Ağustos: Anadolu Efes, Medicalpark, Aksa Akrilik, Logo Yazılım, Teknosa, Asuzu
9 Ağustos: Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vestel Beyaz Eşya, İpek Enerji, Koza Altın, Albaraka Türk, Vakıfbank, Koza Anadolu Metal
10 Ağustos: Tekfen Holding, Bizim Toptan, Galata Wind Enerji, Anadolu Grubu Holding
14 Ağustos: Pegasus,
15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan
16 Ağustos: Enka İnşaat, Şok Marketler
17 Ağustos: Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,
18 Ağustos: Alarko Holding
21 Ağustos: Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,
19 Eylül: Mavi Giyim
(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.) 24 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)26 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) 27 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)31 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Aygaz A.Ş. (AYGAZ)
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)1 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)2 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)3 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)7 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Aksigorta A.Ş. (AKGRT)8 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA)
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)9 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)14 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)15 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)16 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)17 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)18 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)19 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)21 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Bilanço açıklama tarihleri konsolide olan şirketler için 21 Ağustos 2023 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar 2023 2. çeyrek bilançolarını şirketler KAP'a bildirmek durumdadır. Ancak bazı şirketler SPK'ya finansal tablolarını açıklama tarihini ertelemek için izin başvurusu yapabilir.