Haber Tarihi: 13 Ekim 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 12:13

3. Çeyrek Bilanço Tarihleri 2023: 3. Çeyrek Bilanço Takvimi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 3. çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan şirketlerin 2023 yılının 9 aylık bilanço açıklama tarihleri belirlendi. 2023 3. çeyrek bilanço tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Bazı şirketlere ait spesifik tarihler ise altta listelediğimiz kendi sayfalarında yer almaktadır.

3. Çeyrek Bilanço Tarihleri 2023: 3. Çeyrek Bilanço Takvimi
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 3. çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceksiniz. Buna göre 2023 yılının ikinci çeyrek bilançoları temmuz ayının son haftası açıklanmaya başlayacak. Tüm bilançoların ise ağustos ayının son haftasına kadar yayımlanması planlanıyor.
3. ÇEYREK BILANÇO TARIHLERI BELLI OLAN ŞIRKETLER 2023

İşte 3. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler: 

19 Ekim: Ebebek

20 Ekim: Arçelik, Kalekim

23 Ekim: Otokar

24 Ekim: Tav Havalimanları, Türk Traktör, Katılımevim

25 Ekim: Tüpraş, Aygaz, Tofaş


26 Ekim: Akbank, Anadolu Isuzu, Koç Holding, Tekfen Holding

27 Ekim: Kaleseramik

30 Ekim: Aksigorta, Aksa Akrilik, Garanti BBVA, Vestel Beyaz Eşya, Teknosa, İpek Doğal Enerji, İş GYO, Koza Altın, Koza Anadolu,

31 Ekim: Coca Cola İçecek, Aselsan

1 Kasım: Brisa, Migros, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Polisan Holding

6 Kasım: Aksa Enerji, Enerjisa, Türk Telekom

7 Kasım: Bim, MLP Sağlık, Büyük Şefler Gıda, Albaraka Türk

8 Kasım: Pegasus, Sabancı Holding, Enka İnşaat

9 Kasım: Vestel, Doğuş Otomotiv, Ülker

(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)

9 Kasım: Vestel, Doğuş Otomotiv,

(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)



Bist Kodu
 Tarih
ARCLKArçelik A.Ş. 21.07.2023
YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 24.07.2023
AKBNKAkbank T.A.Ş. 26.07.2023
FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. 26.07.2023
OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 26.07.2023
TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. 26.07.2023
GARANT. Garanti Bankası A.Ş. 27.07.2023
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 27.07.2023
AYGAZAygaz A.Ş. 31.07.2023
TUPRSTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 31.07.2023
KCHOLKoç Holding A.Ş. 1.08.2023
MGROSMigros T.A.Ş. 2.08.2023
TKFENTekfen Holding A.Ş. 3.08.2023
AKGRTAksigorta A.Ş. 7.08.2023
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 7.08.2023
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. 7.08.2023
ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. 7.08.2023
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 8.08.2023
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 8.08.2023
AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 8.08.2023
LOGOLogo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. 8.08.2023
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 8.08.2023
TKNSATeknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 8.08.2023
KOZALKoza Altın İşletmeleri A.Ş. 9.08.2023
IPEKEİpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. 9.08.2023
SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 9.08.2023
THYAOTürk Hava Yolları A.O. 9.08.2023
VESBEVestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 9.08.2023
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 14.08.2023
AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş. 15.08.2023
ASELSAselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 15.08.2023
ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 16.08.2023
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. 17.08.2023
ULKERÜlker Biskuvi Sanayi A.Ş. 17.08.2023
ALARKAlarko Holding A.Ş. 18.08.2023
MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2023
MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2023
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 21.08.2023
VESTLVestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 21.08.2023
Bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:

31 Temmuz: Aygaz, Tüpraş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,
1 Ağustos: Koç Holding
2 Ağustos: Migros
7 Ağustos: Brisa, Coca Cola İçecek, Enerjisa, Ak Sigorta, Akçansa, Agesa
8 Ağustos: Anadolu Efes, Medicalpark, Aksa Akrilik, Logo Yazılım, Teknosa, Asuzu
9 Ağustos: Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vestel Beyaz Eşya, İpek Enerji, Koza Altın, Albaraka Türk, Vakıfbank, Koza Anadolu Metal
10 Ağustos: Tekfen Holding, Bizim Toptan, Galata Wind Enerji, Anadolu Grubu Holding
14 Ağustos: Pegasus,
15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan
16 Ağustos: Enka İnşaat, Şok Marketler
17 Ağustos: Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,
18 Ağustos: Alarko Holding
21 Ağustos: Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,
19 Eylül: Mavi Giyim

(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)

24 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

26 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)

27 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

31 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

1 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

2 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

3 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

7 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

8 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA)

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

9 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

14 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

15 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

16 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

17 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

18 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

19 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

21 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Bilanço açıklama tarihleri konsolide olan şirketler için 21 Ağustos 2023 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar 2023 2. çeyrek bilançolarını şirketler KAP'a bildirmek durumdadır. Ancak bazı şirketler SPK'ya finansal tablolarını açıklama tarihini ertelemek için izin başvurusu yapabilir.

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