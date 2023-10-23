3 büyüklerin yeni hedefi: Brahim Ghalidi

Süper Lig'in devleri şampiyonluk yolunda rekabete devam ederken bir yandan da transferde hız kesmiyor. Bu doğrultuda Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Belçika 2. Lig ekiplerinden SL16 FC'nin formasını giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Brahim Ghalidi'yi izlemeye alacak.
3 büyüklerin oyuncunun temsilcileriyle iletişim kurduğu belirtilen haberde, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın Ghalidi'yi sezon sonuna kadar sıkı bir takibe alacağı belirtildi.
Öte yandan Fransız medyası, bu 3 kulübün arasından Ghalidi'ye en çok ilgiyi gösteren takımın Galatasaray olduğunu ifade etti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon SL16 FC formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Belçika 2. Lig ekiplerinden SL16 FC'nin formasını giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Brahim Ghalidi'yi izlemeye alacak.
3 büyüklerin oyuncunun temsilcileriyle iletişim kurduğu belirtilen haberde, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın Ghalidi'yi sezon sonuna kadar sıkı bir takibe alacağı belirtildi.
Öte yandan Fransız medyası, bu 3 kulübün arasından Ghalidi'ye en çok ilgiyi gösteren takımın Galatasaray olduğunu ifade etti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon SL16 FC formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.