  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...
  •  
    Fenerbahçe'de transfer teklifi! Almanya'dan...
  •  
    Süper Lig takımından efsane forma tanıtımı!
  •  
    F.Bahçe'ye önerdiler! "Joker" gibi Norveçli...
  •  
    Beşiktaş'a flaş teklif var "Alın, yeni Talisca olsun"

3 büyüklerin turnuvasında 'dostluk' kazandı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı U21 Dostluk Turnuvası, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
3 büyüklerin turnuvasında 'dostluk' kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2018 14:11
Galatasaray'ın davetiyle düzenlenen turnuvada, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe U21 takımları 45'er dakikalık maçlarda karşı karşıya geldi.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş mücadele ederken, maç golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci karşılaşmada Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 yenerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Üç takım oyuncuları da mücadeleler öncesi beraber objektiflerin karşısında geçerken, turnuva sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonu dostluk ortamını pekiştirdi.  Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için