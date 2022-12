3 büyüklerin genel sekreterleri bir arada

Brand & Sport Summit 2022 etkinliğindeki bir araya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin genel sekreterleri, kulüp gelirleri ve sponsor destekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit 2022 etkinliğinin açılış programı, 42 Maslak AVM ESA Arena'da gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı etkinlik kapsamında, Fenerbahçe adına Burak Kızılhan, Beşiktaş'tan Mehtap Ferah ve Galatasaray'dan Eray Yazgan, "Sporda Marka İş Birlikleri ve Yeni Gelir Modelleri" konu başlıklı bir sunumda görüşlerini aktardı.



Burak Kızılhan: "Sponsorluklar olmasa amatör şubelerin ayakta durmaları mümkün değil"



Nesine.com Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu'nun da katıldığı programda konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yeni tip koronavirüs salgını sonrası spor yasasının çıkmasıyla büyük kulüplerin durumunun, özellikle de amatör şubelerde hiç iyi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"İnşallah hedeflerimizi tutturabiliriz ama Fenerbahçe Spor Kulübü için konuya dair bir şeyler söylemem lazım. Futbol ve erkek basketbol dışında, 13 amatör şubemiz var. Sponsorluklar olmasa bu şubelerin ayakta durmaları mümkün değil. Mecra olarak aklınıza gelebilecek, dijital olarak düşündüğünüzde her mecraya satış yapsanız dahi bunu şubelerin karşılanması mümkün değil. Altını çizmeliyim; Fenerbahçe olarak amatör şubeleri, spor yasasından sonra, nasıl ve ne kadar daha ayakta tutacağız bilemiyorum. Başkanımız Ali Koç, haziran ayından beri söylüyor bunu. Ezcümle sponsorluklar bizler için çok önemli."



Televizyon gelirlerinde sıkıntıların ortada olduğunu, maç gelirleri ve loca bilet fiyatlarının bir yere kadar yükseltilebildiğini aktaran Kızılhan, "Onun dışında, tekstil ürün satışları da bir yere kadar. Bu yüzden sponsorluk desteği bizler için çok önemli. Ne kadar destek alınırsa, yapılabilecekler o kadar artıyor. Gelir seviyesinin en üstünde sponsorluklar var." ifadelerini kullandı.



"Kore'den iki büyük firmayla görüştük ama Min-jae gitti"



Sponsor firmalar tarafından eşya piyangolarının yapılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kızılhan, kendi açılarından iyi sonuç aldıkları ve çok kısa sürede projeyi tamamladıklarını dile getirdi.



Kızılhan, uluslararası sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili de şunları söyledi:



"Çok ciddi sıkıntılarımız var. Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş seviyesindeki lider ve ülkenin en iyi takımları olarak. 3 takımımız futbolun amiral gemisi ve en büyük gelir mecraları da göğüs sponsorluğu. Uluslararası diğer ligleri düşündüğümüzde, hepimizi toplasanız bu liglerdeki takımların sponsorlukların yarısı bile etmiyor. Diğer mecraları saymıyorum bile. İnanılmaz bir sıkıntı var, nasıl düzelir, bunu saatlerce konuşmamız lazım. Diğer lig kulüplerinin gelir yaratma, pazarlama departmanı çalışan sayıları 80-100 arasında değişiyor. Ama bizde, hepimiz yapılandırmadayız, minimum kişiyle maksimum efor sarf etmeye çalışıyoruz. Az sayıda olmasına rağmen çalışanlarımız da her şeyi yapıyor. Ama inşallah Türk futbolundaki başarının artmasıyla sponsorların Türkiye'ye bakış açıları daha da değişecek diye düşünüyorum."



Bu konuda eski futbolcuları Güney Koreli Kim Min-jae örneğini veren Kızılhan, "Mesela biz Kim Min-jae geldiğinde, Korece, 'hoş geldin' yazılı postlar attık. Fenerium satışında kargo ücretlerini kaldırdık. Ama Min-jae bir sene kaldığı için devamı gelmedi. Bu sürede özellikle Kore'den iki büyük firmayla görüştük. Ama başarı futbolcunun ne kadar sende kaldığıyla doğru orantılı. İnşallah daha iyi yerlere geliriz ama Avrupa ile aramızda fark var." diye konuştu.



Mehtap Ferah: "Uluslararası takımlarla yarışacak düzeydeyiz"



Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Ferah ise sponsorlukların, kulüpler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Futbolun endüstrileşmesiyle birlikte gelirler, medya gelirleri, sponsorluk gelirleri olarak arttı. Kulüplerin giderleri çok fazla olduğu için bu gelirler önemli. Futbol geniş kitlelere hitap ediyor ve başarı odaklı bir sistem kurulmasını gerektiriyor. Sporculara ve altyapıya yatırım yapmak gerekiyor." dedi.



Siyah-beyazlı kulübün 11 amatör branşa sahip olduğunu ve yeni spor yasasıyla futbol branşı dışında diğer amatör şubelere yatırım yapılamadığını aktaran Ferah, "Biz de ilk kez bu sene kendi ekosistemimiz yaratıp, giderlerimizi karşıladık. Bu amatör sporlar için çok önemli. Ne kadar gider karşılarsan ona göre başarılı oluyorsun." diye konuştu.



Gelir paylaşımı ve eşya piyangosuyla ilgili görüşlerini aktaran Ferah, "Taraftarlarımızdan çok güzel dönüşler aldık. Kulüpleri, markaları ve taraftarları iş birliklerine ne kadar çok katarsak o kadar iyi ekosistem yaratmış oluruz. Bu kulübü desteklemiş oluyorlar maddi ve manevi olarak. Bu markalar için de iyi bir ivme kazanması anlamında çok önemli. Eşya piyangoları yapıldığında her taraf mutlu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası markaların Türkiye pazarına girmesiyle Avrupa'daki kulüplerle yarışır duruma geldiklerini öne süren Ferah, "Beşiktaş olarak statta isim sponsorluğunda Avrupa'nın ilk 5 ülkesinden birisiyiz. Değerli futbolcuların Türkiye'ye gelmesiyle beraber, Türkiye artık uluslararası firmaların da dikkatini çekiyor. Konumu ve Avrupa-Asya arasında köprü olduğu için yabancı firmaların ilgisini çekiyor. Bunu daha da arttırmamız gerekiyor. Böylece destek de artacaktır. Şu an artık eskisi gibi değiliz, uluslararası takımlarla yarışacak düzeydeyiz." ifadelerini kullandı.



Eray Yazgan: "Ağızımızla kuş tutsak dahi Avrupa kulüpleri noktasına gelmek kolay değil"



Galatarasay Genel Sekreteri Eray Yazgan ise, sponsorlukların kulüp gelirlerini çok ciddi şekilde etkileyen bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "Spor kulübü için sponsorluk departmanını yönetmek en zor iş aslında. Çünkü sponsorunuzu mutlu etmek zorundasınız. İş birliğinin önümüzdeki senelerde devam edebilmesi adına sponsorlar gibi düşünüyor olmak zorundasınız. Özellikle kurumsal sponsorluklarda kendimizi disiplin altına almak zorundayız. Sponsorların gizli bir faydası var. Taraftarla etkileşimini çok önemsiyoruz. İki marka aslında birbirine kendini emanet ediyor." diye konuştu.



Eşya piyangosu hakkında görüş sunan Yazgan, talebin çok yoğun olduğunu ve taraftarla iletişimi sağlamak için doğru pozisyon aldıklarını anlatarak, "Aslında hiçbir spor kulübü taraftarıyla ticari bir iletişime girmek istemez. Kulüpler bu işin sadece eğlence kısmını yapmalı aslında. Bu tür etkinliklerle iletişimi bir şekilde gelire çevirmeliyiz. Hepimiz zaman zaman eşya piyangosu yapacağız dedik, yaptık ama işin aslı bu doğru bir yapı değil. Ticareti bu yüzden iş ortaklarına bırakmamız lazım." görüşünü paylaştı.



Türk kulüplerinin, eşit şartlar olmadığı için uluslararası sponsorluk yarışına sokmamak gerektiği uyarısında bulunan Yazgan, "İngiltere'de senede 40 milyar, Türkiye'de 4 milyar dolar reklam pazarlama oranı var. Amerika'da bile 600 bu rakam. Ne noktada olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Ağızımızla kuş tutsak dahi o noktalara gelmemiz çok kolay değil. Ama havlu mu atalım, hayır. Elimizden gelen gayreti de sarf etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yazgan, futbol branşı dışındaki branşlarda haksız rekabet ortamı olduğunu da savunarak, "Biz kulüp olarak 17 farklı branşla mesulüz. Futbol dışı diğer branşlara baktığımız zaman rakiplerimiz, isim vereceğim, VakıfBank, THY gibi kurumlar. Yanımızda olması gereken bir takım kurumlar, bizim karşımıza rakip olarak çıkıyorlar. Gün geliyor bir kadın voleybolcuya bizim toplam maaş bütçemiz kadar maaş verebiliyorlar. Burada haksız rekabet var." diyerek sözlerini tamamladı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ