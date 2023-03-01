3 büyüklerden depremzedeler için turnuva

Acun Ilıcalı, 3 büyük takımın depremzede vatandaşlarımız için turnuvada karşılaşacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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3 büyüklerden depremzedeler için turnuva
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01 Mart 2023 23:09
Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyasında sunuculuk görevini üstlenen Acun Ilıcalı, 3 büyüklerin turnuvada karşılaşacağını söyledi.

Ilıcalı, "3 büyük kulübümüz, sezonun başlamasından hemen önce depremzede vatandaşlarımız için mini bir turnuva yapacak." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, bu turnuvadaki bilet ve yayın gelirinin hepsinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını söyledi.

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