3 büyüklerde forvet hattı kritik virajda

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bitime 6 hafta kala iyiden iyiye kızıştı. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kayıpları ile Fenerbahçe'nin yakaladığı çıkış zirve yarışına yeni bir boyut kazandırdı.



Kalan 6 maçta hata yapmak istemeyen kulüplerin kaderini forvet hattı belirleyecek. Gol yollarında hem sezon geneli performans hem de son bölümdeki durum 3 büyük kulübün geleceğini tayin edecek.



Beşiktaş 36 haftada Aboubakar, Larin ve Cenk Tosun 3'lüsünden 33 gol bularak şu anda bu konuda en iyi takım konumunda ancak sakatlık kabusu baş gösterdi. Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Falcao gibi iki yıldız yer alırken Fenerbahçe'de ise istikrarsız bir tablo göze çarpıyor.

İşte forvet hattında son durum:



BEŞİKTAŞ: Lider olan siyah-beyazlılarda ligde 15 golü olan Aboubakar'ın sakatlığı ciddi. Ocak ayında geri dönerek 5 maçta 3 gol atan Cenk Tosun sezonu kapattı. Bir diğer 15 gollü Larin de şu an sakat. Kalan 6 haftada Kartal'ın kaderini forvetteki eksikler etkileyecek.



FENERBAHÇE: Lig ikincisi sarı-lacivertliler, sezon başından beri forvette istikrar kuramadı. Enner Valencia artık forvette ilk tercih ve ligde 7 golü bulunuyor. 6 gollü Thiam ve 5 gollü Samatta hemen arkadan geliyor. Cisse ise 3 golde kaldı.



GALATASARAY: Üçüncü sıradaki sarı-kırmızılılarda halen daha takımdan ayrılan Mbaye Diagne 9 golle ilk sırada. Sakatlığı olan Falcao 8 golle şu anda mevcut kadronun önde gelen ismi durumunda. Mustafa Muhammed 5 golle dikkat çekiyor.



Asistler öne çıkıyor



Lig yarışında goller kadar asist katkısı da önem taşıyor. Bu konuda da Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal tam 14 asistle ligin asist kralı konumunda. Fenerbahçe'de ise asist başarısı takıma dağılmış durumda. Ozan Tufan 9, Pelkas ve Caner 8 asistle gol pası konusunda öne çıkıyor. Galatasaray'da da sadece Feghouli 5 asistle ağır basıyor.



En skorer Beşiktaş



36 haftası tamamlanan Süper Lig'de 72 golle Beşiktaş en skorer takım oldu. Galatasaray 66 golle hemen arkasından gelirken Fenerbahçe 61 golde kaldı.



Sürpriz 'forvet'ler



Şampiyonluk yarışı veren 3 büyük kulüpte sürpriz golcüler öne çıkıyor. Forvet olmamasına karşın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gol katkısı veren önemli isimler mevcut.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, 7 golle en dikkat çeken örnek konumunda. Galatasaray'da genç yıldız Kerem Aktürkoğlu 6 golle beğeni topluyor. Beşiktaş'ta da N'Koudou 4 golle takımın hücum hattında yer alabiliyor.



