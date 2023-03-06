3 bin metrede altın madalya Ingebrigtsen'in

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 3 bin metrede altın madalyayı Norveçli sporcu Jakob Ingebrigtsen kazandı.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkekler 3 bin metrede madalyalar sahibini buldu.



Son olimpiyat şampiyonu Ingebrigtsen, 7.40.32'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli atlet, bu şampiyonada 1500 metrenin ardından 3 bin metrede de kürsünün ilk basamağına çıkarak önemli bir başarıya imza attı.



Jakob Ingebrigtsen, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonalarında ise 5. kez altın madalya elde etti.



İspanyol Adel Mechaal, 7.41.75'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı ve bu sezonki en iyi derecesine ulaşarak gümüş madalya kazandı.



Sırp atlet Elzan Bibic ise 7.44.03 ile yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.





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