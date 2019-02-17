3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir birinci oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın ilk ayağında, Türk sporculardan Tayfun Taşdemir birincilik kupasını aldı, Murat Naci Çoklu üçüncü oldu.3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın ilk ayağı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde yapıldı. Türkiye'nin 20 sporcuyla yer aldığı organizasyona, 20 ülkeden 149 bilardocu katıldı.Organizasyonda, Türkiye'den Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir ve Lütfi Çenet gibi dünya çapındaki bilardocular da mücadele etti.Turnuvada 7 gün süren karşılaşmalar sonucunda yarı finalde Türkiye'den Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu'yu 40-37, Güney Kore'den Jae Ho Cho ise Vietnam'dan Quyet Chien Tran'ı 40-28 mağlup ederek finale yükselen isimler oldu.Final karşılamasında Tayfun Taşdemir, rakibi Jae Ho Cho'yu 40-21 mağlup ederek birincilik kupasını kazandı.Turnuvada diğer Türk sporcu Murat Naci Çoklu ile Vietnamlı Quyet Chien Tran da üçüncülüğü paylaştı.Final karşılaşmasının ardından dereceye giren sporculara kupaları Dünya Bilardo Federasyonu Başkanı Farouk El Barki, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve diğer yetkililer tarafından verildi.Ödül törenin ardından konuşan Dünya Bilardo Federasyonu Başkanı El Barki, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek, Türkiye Bilardo Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kürsüye 2 sporcu birden çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2019 yılı Türk bilardosu için çok iyi başladı. Burada Tayfun Taşdemir birinci ve Murat Naci Çoklu üçüncü oldu. Umarım sporcularımız bu dereceleri diğer şampiyonalarda da sürdürerek başarımızı devam ettirir." diye konuştu.Ercan, aynı salonda 2 gün sonra da Türkiye Bilardo Kupası'nın başlayacağını kaydetti.Düzenledikleri turnuvalarda rekor katılımlar görüldüğünü aktaran Ercan, "Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz turnuvalar Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Bu sene bu rekoru geliştireceğiz. 14 gün boyunca 2 bini aşkın sporcu bilardo turnuvasında karşılaşacak, bilardo şöleni yaşanacak." ifadelerini kullandı.Kupanın ilk ayağında birinci olan Tayfun Taşdemir de çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazandığım için çok mutluyum. Kupa Türkiye'de kaldı. Murat Naci Çoklu'nun da üçüncü olması ayrıca çok sevindirici." şeklinde konuştu.