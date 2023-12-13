3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Son etabı kazanan Tayfun Taşdemir, genel klasmanda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu
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13 Aralık 2023 21:39
3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda genel klasmanda Tayfun Taşdemir zirvede yer aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre federasyonun Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde 64 sporcunun katılımıyla düzenlenen final etabı sona erdi.

Şampiyonanın 4. ve son etabında Tayfun Taşdemir birinci, Burak Haşhaş ikinci, Erkan Aktı ve Yavuz Güngördü üçüncü oldu.

Organizasyonda 4 etap sonunda genel klasman şampiyonluğuna Tayfun Taşdemir ulaştı.

Genel klasmanda Tolgahan Kiraz ikinci, Turgay Orak üçüncü, genç sporcu Burak Haşhaş ise dördüncü sırada yer aldı.

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