3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi
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20 Ekim 2023 23:05
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası erkekler 2. etap finalini Tolgahan Kiraz kazandı.

Şampiyonada erkekler 2. etap yarı finalinde Tayfun Taşdemir'i 40-35 mağlup eden Tolgahan Kiraz, finale yükseldi. Finalde Turgay Orak'ı da 40-38 mağlup eden Tolgahan Kiraz, bu etapta birincilik kupasının sahibi oldu.

Tayfun Taşdemir ile Temel Kaptan Bayramoğlu ise bu etabı 3. olarak tamamladılar.

Şampiyonada 31 Ekim-1 Kasım'da 3. etap karşılaşmaları yapılacak. Türkiye şampiyonu ise 2-5 Kasım'da oynanacak final etabının ardın belli olacak.

Şampiyonada ilk 4 sırayı alan sporcular, milli takıma seçilecek.

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