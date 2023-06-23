3 Bant Bilardo'da Şampiyon Tayfun Taşdemir

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etabı Tayfun Taşdemir kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3 Bant Bilardo'da Şampiyon Tayfun Taşdemir
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23 Haziran 2023 17:50
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Tayfun Taşdemir elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenen ve 774 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları bugün yapılan final maçıyla sona erdi.

SIRALAMA AÇIKLANDI

Şampiyonada 1. etap sonuçları şöyle:

1. Tayfun Taşdemir

2. Turgay Orak

3. Emrullah Başeğmez

3. İbrahim Hayri Altuntaşlar

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