3 aylık enflasyon farkı 2023 Memur zammı ne kadar? - Ocak, Şubat, Mart enflasyon farkı ne kadar? Temmuz memur zammı ne kadar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Ocak ayında maaşlarına % 30 zam alan memur ve memur emeklisi 3 Mart tarihinde açıklanacak olan enflasyon verilerine gözünü dikti. Peki Memur ve memur emeklisi iki aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?Memur enflasyon farkı, 3 Nisan'da enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9,8 oldu. Bu hesaba göre ise memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.009 TL oldu.2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı. Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye yükseltildi. Yeni zam dönemine 4 ay kala emeklilere yapılan zammın ardından memurlar da yeniden refah payı talebinde bulundu.Mart enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En son şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.Ocak ayında memurlara yapılan zam sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL oldu.3 Temmuz 2023 tarihinde de 6. Ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından net maaş belli olacak. Bu kapsamda Temmuz ayı % 6 + enflasyon farkı NET olarak kesinleşecekTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon verileri için tarih belli oldu.Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor.AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.Şubatta aylık enflasyonun AA anketine göre yüzde 3,5, Reuters anketine göre yüzde 3,4 gelmesi bekleniyordu.TÜİK ocakta aylık enflasyonu yüzde 6,65, yıllık enflasyonu yüzde 57,68 açıklamıştı.Şubatta gıda enflasyonu yüzde 69,33 oldu.Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,10 olarak gerçekleşti.6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler, TÜİK'in veri toplamasını da etkiledi.TÜİK'ten yapılan açıklamada "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde 'alan (saha) fiyatları' derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde 'işyeri barkod tarama verileri' ve veri kazıma yöntemi ile 'internetten derlenen fiyat verilerinin' kullanımına ise devam edilmiştir" denildi.Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 24,56 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu.Şubatta sebzeyi yüzde 14,47'lik fiyat artışı ile şarap, yüzde 10,47 fiyat artışı ile meyve izledi.Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi, yüzde 6,65 oranında artmıştı. Aylık bazda 9 ayın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşmişti.Verilere göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 artmıştı.Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış göstermişti.Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 olmuştu.