3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye günü tek madalya ile kapadı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kano slalom branşında milli sporcular iki kategoride yarıştı.



Krakow'daki Kolna Spor Merkezi'nde gerçekleşen kano slalom branşında kayak kategorisinde erkekler bireyselde ve takımda müsabakalar yapıldı.



Takımda Mustafa Arda Acar, Tarık Tuğcu ve Yusuf Emir Ertek'ten oluşan Türkiye, final yarışında 17. oldu.



Bireyselde ise ilk elemede Mustafa Arda Acar, Tarık Tuğcu ve Yusuf Emir Ertek, tur atlayamadı.



Kano slalomda yarışlar Cuma günü devam edecek.



Türkiye günü tek madalyayla tamamladı



Türkiye, organizasyonun 9. gününde de madalya almayı başardı.



Okçulukta erkekler makaralı yayda Emircan Haney, bronz madalya kazandı.



Türkiye'nin şu anda 6 altın, 7 gümüş, 14 bronz madalyası var. Yarı final oynayacak boksörlerin garantilediği madalyalarla toplam sayı 33'e ulaştı.



Milli sporcular Cuma günü badminton, boks, eskrim, kano, kickboks ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.









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