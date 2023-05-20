''3-4 milyon euro için satmayız!''





Beşiktaş 'ın orta sahadaki beyni olan Gedson Fernandes, sezon sonu yaklaşırken Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Portekizli

yıldızla İtalya'dan Lazio,

Hollanda'dan PSV Eindhoven'ın ciddi bir

şekilde ilgilendiği gelen bilgiler

arasında.



