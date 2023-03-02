3-4 Mart deprem mi olacak, nerede olacak? 3-4 Mart'ta deprem olacak tahmini ile 3 Mart 2023 takvim yaprağı

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Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremini 3 gün önceden bilmesiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeni tahminlerde bulundu. Hoogerbeets, "Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." uyarısında bulundu. Peki, 3-4 Mart deprem mi olacak 2023? 3-4 Mart'ta deprem olacak tahminiMart ayının ilk haftasında Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bu olayın büyük bir depreme neden olacağını belirtti.Yaptığı açıklamada Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak." ifadelerini kullandı.Yaşanacak olan bir depremin en az 8 şiddeti üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağını ifade eden deprem kahini, "Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz." dedi.Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra yurttaşlar artçı depremler ya da yeni depremlerin nerede nasıl olacağı konusu merak ediyor.Yeni depremlere ilişkin ortaya atılan iddialara Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından yanıtlar verdi.Görür "Gezegen geometrilerinin değişimi olacağı bu nedenle 3-4 Mart ve/veya 6-7 Mart civarında bir mega depreme neden olabilir" iddiasının kendine sorulmasına "İnanma Aybüke, sevgiyle" yanıtını verdi."Naci bey merhaba gene ortalıkta 28 Şubat'ta Adana depremi bekleniyor diyorlar çok gerginiz bunun bilimsel açıklaması varmı" sorusunu "O yalandır inanmayın, Devrim, sevgiyle" diye yanıtladı.