3-4 Mart deprem mi olacak 2023? 3-4 Mart'ta deprem olacak tahmini ile 3 Mart 2023 takvim yaprağı

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Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremini 3 gün önceden bilmesiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeni tahminlerde bulundu. Hoogerbeets, "Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." uyarısında bulundu. Peki, 3-4 Mart deprem mi olacak 2023? 3-4 Mart'ta deprem olacak tahminiMart ayının ilk haftasında Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bu olayın büyük bir depreme neden olacağını belirtti.Yaptığı açıklamada Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak." ifadelerini kullandı.Yaşanacak olan bir depremin en az 8 şiddeti üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağını ifade eden deprem kahini, "Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz." dedi.Yer belirtmeyen Hoogerbeets'in bu açıklaması, Maraş depremleri nedeniyle özellikle Türkiye'de endişeye neden oldu.Aybüke isimli bir takipçisinin bu iddiayı sorduğu Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İnanma Aybüke" yanıtını verdi.Gezegenlerin dizilimi üzerinden deprem tahminleri yapan Hoogerbeets, dünyanın farklı konumlarına ilişkin sürekli 'uyarılarda' bulunuyor ve bunu da geniş bir takipçi kitlesi oluşturduğu sosyal medya üzerinden gelire dönüştürüyor. Depremlere, Mars ve Venüs gibi gezegenlerin yol açtığı yer çekiminin neden olduğunu savunan Hoogerbeets'in akademik unvanı bulunmuyor. Hoogerbeets kendisini 'deprem heveslisi' olarak tanımlıyor.