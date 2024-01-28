Haber Tarihi: 28 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 12:59

29 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Okul var mı, açık mı?

Miili Eğitim Bakanlığı yıllık takvimine göre 19 Ocak'ta okullar 15 gün tatile girdi. İkinci dönemin başlangıcı yaklaşırken 15 tatil uzadı mı? 29 Ocak 2024 (yarın) okul var mı, tatil mi? Okullar açık mı? sorguları arttı. MEB son dakika tatil açıklaması ve güncel bilgiler haberimizde...

29 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Okul var mı, açık mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemine ilişkin takvimi açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 19 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli 15 günlük ara tatilinin 5 Şubat Pazartesi günü, ilk okul zilinin çalmasıyla sona ereceği belirtilirken yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle ara tatilin uzatılacağı iddia edildi. Peki 15 tatil uzatıldı mı? İşte MEB son kararı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi takvimine göre, 1. Dönem sömest tatili 19 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanacak. Okula dönüş ise 5 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla gerçekleşecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023-2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
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