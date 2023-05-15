Haber Tarihi: 15 Mayıs 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 16:00

29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okullar tatil mi?

29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi sorusu, YSK'nın son açıkladığı verilere göre yüzde 50 üzeri alan adayın bulunmaması dolayısıyla gündemde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçim oylamasında hem milletvekili adayları hem de cumhurbaşkanı adayları için oylamalar gerçekleşti. Yapılan oylamalar neticesinde YSK'ya yansıyan bazı veriler açıklandı. Peki 29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi?

29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okullar tatil mi?
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29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? 2.Tur seçim tarihi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen oylamanın akabinde merak konusu oldu. 15 Mayıs Pazartesi günü 09.30 itibariyle sandıkların yüzde 99.4'ünün açıldığını ifade eden YSK, Recep Tayyip Erdoğan'ın %49.40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.90, Sinan Oğan'ın ise %5,2 oy aldığını açıkladı. Verilerde, seçimden çekilen Muharrem İnce'nin ise %0,44 aldığı bilgileri yer aldı. Peki, 29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023?
Türkiye, 28 Mayıs günü kritik seçimler için sandık başına gidecek. 29 Mayıs günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, henüz bir açıklama yapmadı. 

Bakan Özer'in açıklamasına göre;

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." dedi. Bu açıklamadan yola çıkarak seçim tatili 19 Mayıs tatili ile birleşmedi. Öğrenciler 16 Mayıs salı günü okullarda olacak. 19 Mayıs tatili haftanın son günü olan cuma gününe denk geliyor.

2.TUR SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Seçimin 2. Turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ YENİDEN YAPILACAK MI?


2. Tur seçimler sadece Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek. Milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlanan sonuçlara göre belirlenmiş ve tasdiklenmiş olacak.

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