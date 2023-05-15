29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okullar tatil mi?

29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? 2.Tur seçim tarihi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen oylamanın akabinde merak konusu oldu. 15 Mayıs Pazartesi günü 09.30 itibariyle sandıkların yüzde 99.4'ünün açıldığını ifade eden YSK, Recep Tayyip Erdoğan'ın %49.40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.90, Sinan Oğan'ın ise %5,2 oy aldığını açıkladı. Verilerde, seçimden çekilen Muharrem İnce'nin ise %0,44 aldığı bilgileri yer aldı. Peki, 29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgilerTürkiye, 28 Mayıs günü kritik seçimler için sandık başına gidecek. 29 Mayıs günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, henüz bir açıklama yapmadı."Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." dedi. Bu açıklamadan yola çıkarak seçim tatili 19 Mayıs tatili ile birleşmedi. Öğrenciler 16 Mayıs salı günü okullarda olacak. 19 Mayıs tatili haftanın son günü olan cuma gününe denk geliyor.Seçimin 2. Turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.2. Tur seçimler sadece Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek. Milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlanan sonuçlara göre belirlenmiş ve tasdiklenmiş olacak.