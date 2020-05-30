29 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor yarışmasında 29 Mayıs Ödül Oyununu kazanan taraf Ünlüler oldu. Ünlüler Ödül oyununu kazanarak birbirinden lezzetli yemekleri kazanmayı başardı. Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı; karışık ızgara tabağı, patates kızartması ve salatadan oluşan nefis bir akşam yemeği kazandılar. Ve oyunda sonra bu ödülün keyfini doyasıya çıkardılar. Böylece birinci dokunulmazlık oyunu öncesinde moral depolamış oldular.Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ilk olarak avantaj oyunu oynadı. Dört kişi kalan Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda yarışmacı seçme şansını elde etmek için bayrak yarışına çıktı. Dörder kişinin yarıştığı avantaj oyununda kazananı frizbi atışları belirledi. Ve Survivor'da avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.Survivor'da avantaj oyunu sonrasında ödül oyunu için eşleşmeler yapıldı. Avantajı kazanan Gönüllüler takımı, Ünlüler takımındaki dört kişiden yarışmak istediklerini seçtiler. Survivor 2020'de ödül oyununda parkurda bir ilk gerçekleştirildi. Bu ilk ise atışlarda kullanılan frizbi oldu. Oyun öncesinde atışlarda farklı koşullardan tek atışın yapılarak sayı kazanıldığı altın atışın kullanabileceği açıklandı. İki takım arasında nefes kesen bir mücadele ekrana geldi. Oyunun ilk yarısı kafa kafaya geçti. 5-5'den sonra ise Ünlülerin oyuna motive olmalarının farkı ortaya çıktı. Ve oyunda 9-5 öne geçtiler.Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler, oyunlar öncesinde avantaj oyununa çıkıyor ilk önce. Bunu kazanan takım, oyunda rakip takımdan yarışması seçme şansını elde ediyor. Ünlüler takımı, zaten dört kişi kaldıkları için avantaj oyununa tüm takım olarak çıktılar. Gönüllüler takımından ise Barış, Berkan, Evrim, Nisa bayrak yarışında mücadele etti. Bugün ödül oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.Survivor'da ödül oyununu sunan Murat Ceylan, oyun öncesinde yarışmacıları çok heyecanlandıran nefis ödülü açıkladı. Bugün Survivor 2020'de ödül oyununu kazanan takım; karışık ızgara tabağı, patates kızartması, salata kazandı.