29 Mayıs marketler, bakkallar kaçta kapanacak?

29 Mayıs Günü marketler kaçta kapanacak konusu ile ilgili en doğru ve resmi açıklama yapıldı. Bune göre 29 Mayıs'ta Türkiye'de marketlerin kaçta açılacak ve kaçta kapanacak iş saatlerinin duyurulması ile vatandaşların soru işaretleri tamamen yok oldu. 29 Mayıs'ta marketler kaçta açılacak sorusu vatandaşların meraklı şekilde arama yapmasının nedenlerinden biri. Bunun sebebi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 29 Mayıs'ta marketler kaçta açılacak? arefe günü marketler açık olacak mı? Marketler bayramda açık olacak mı? sorularının gündemde olduğu sürelerdeyiz. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde 29 Mayıs 2020 Cuma günü marketlerin, ekmek satışı yaılacak yerlerin açık olacağına yer verildi.
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Bakanlığın yeni genelgesine Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'da 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa kısıtlaması olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması önecesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
30 Mayıs'ta marketler açık
30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlere en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelinebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.
Ekmek satışı sürecek
Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak. Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.
BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefoursa 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
METRO MARKET KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Metro Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
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