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29. Kış Üniversite Oyunları'nda 14 sporcumuz yarışacak

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA
29. Kış Üniversite Oyunları'nda 14 sporcumuz yarışacak
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21 Şubat 2019 14:00
29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilecek.

Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar:

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç

Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara

Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek

Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu

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