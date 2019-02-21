29. Kış Üniversite Oyunları'nda 14 sporcumuz yarışacak

29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilecek.Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek.Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar:Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan MalkaçAlp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla KaraKısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay ŞimşekArtistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu