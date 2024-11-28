Haber Tarihi: 28 Kasım 2024 11:57 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 11:57

29 Kasım: Yarın (Cuma) okullar tatil mi?

Olumsuz hava koşulları yur genelini etkisi altına aldı. Bir çok ilde soğuk hava, yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullar gözlemlendi. Meteoroloji bir çok il için uyarıda bulundu. Veleriler ve öğrencilerin en çok merak ettiği soular ise 29 Kasım (Yarın) okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Kar sebebiyle nerelerde okullar tatil? oldu. İşte 29 Kasım (Yarın) okulların tatil olduğu iller.

29 Kasım: Yarın (Cuma) okullar tatil mi?
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Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde soğuk hava, yağmur ve kar yağışı gibi zorlu hava şartları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu durumla ilgili birçok il için önemli uyarılarda bulundu. Veliler ve öğrenciler ise en çok "29 Kasım'da (yarın) okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde eğitim ara verildi? Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu bölgeler nereler?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 29 Kasım'da (yarın) okulların tatil edildiği iller ve ilçelerle ilgili detaylar.

29 KASIM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım cuma (Yarın) okulların tatil edildiği il ve ilçeler henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu il ve ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilmesi bekleniyor. Kar tatili haberleri geldikçe haberimiz güncellenecektir.

29 KASIM HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebi ile birçok ildeki veliler ve öğrenciler 28 Kasım'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Eğitim ve öğretimin devam edip etmeyeceğine ilişkin Valilikler ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalar takip ediliyor.

Şimdiye kadar sadece bir ilden eğitim öğretimde kar tatiline ilişkin açıklama geldi. İşte okulların tatil olduğu o il...

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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