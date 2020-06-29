29 Haziran Muğla Marmaris deprem (Bodrum, Fethiye, Manisa, Aydın)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem meydana geldi ve çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bordum'da deprem, Fethiye'de deprem, Manisa'da deprem, Aydın'da deprem şeklinde Marmaris'te oturanların haricinde de çevre il ve ilçelerde hissedildi. Marmaris'te deprem izle takip Marmaris son dakika deprem şeklinde yer alan bilgiler için haberimizde göz atabilirsiniz.

29 Haziran 2020 07:44
29 Haziran Muğla Marmaris deprem (Bodrum, Fethiye, Manisa, Aydın)
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Marmaris Muğla depremi akşam saatlerinde gerçekleşti ve şiddeti ile vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Konum olarak sık sık deprem atlatan bir bölge olan Marmaris'te deprem konusunda yaşananlar Muğla Valisi tarafından anlatıldı. Deprem sebebiyle can ve mal kaybı olmadığına şükredildi.

VALİDEN MUĞLA MARMARİS DEPREM AÇIKLAMASI
Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Tavlı, "Ekiplerimiz şu anda sahada alan taraması yapıyor. Bölgemizde şu ana kadar bize ulaşan bir olumsuzluk yok." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de deprem sonrasında belediye ekiplerine gelen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, can ve mal kaybının olmayışının sevindirici olduğunu kaydetti.

MUĞLA MARMARİS DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ OSMANİYE MAHALLESİ

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy açıklamasında, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." ifadesini kullandı. Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

MARMARİS DEPREM BODRUM, FETHİYE, AYDIN İZLE DİNLE MARMARİS DEPREMİ

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