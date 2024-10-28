29 Ekim yarın tatil mi? Okullar, Üniversiteler tatil mi? 2024

28 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı konusu, öğrenci ve veliler tarafından sıkça merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumlarının büyük kısmı kapalı olacakken; hastaneler ve emniyet gibi kritik kurumlar hizmet vermeye devam edecek. Peki, 28 Ekim'de okullar açık mı, yoksa tatil mi? İşte konuya dair detaylı bilgiler:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilanını anmak amacıyla her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve yarım gün sayılıp sayılmayacağı ise dört günlük tatil beklentisi sebebiyle gündemde. Resmi Gazete'ye göre 29 Ekim, Türkiye içinde ve dışında Devlet adına kutlamaların yapıldığı Ulusal Bayram olarak belirlenmiştir. Bayram, her yıl 28 Ekim saat 13.00'te başlar ve ertesi gün devam eder. Bu nedenle 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve üniversiteler yarım gün tatil olacak ve öğleden sonra ders yapılmayacak.

28 Ekim'de özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai yapacak ve çalışmaları durumunda ek mesai ücreti alacaklar. 29 Ekim'de ise tam gün tatil olan özel sektör çalışanları tam gün ek mesai hakkına sahip olacaklar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Salı günü kamu kurumları, bankalar, noterler ve nüfus müdürlükleri kapalı olacak. Ancak eczaneler gibi bazı acil hizmet noktaları açık kalacak.

28 Ekim Pazartesi günü üniversiteler için de yarım gün tatil olarak belirlenmiştir. Öğleden sonraki dersler yapılmayacak, ancak sabah ve akşam saatlerine göre ders programları üniversitelerin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.