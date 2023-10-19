Haber Tarihi: 19 Ekim 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 17:33

29 Ekim kutlamaları (etkinlikleri) iptal mi? 2023 konserleri iptal mi?

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanıyor. İsrail'in Filistin'e saldırısı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilince vatandaşlar "29 Ekim kutlamaları (etkinlikleri) iptal mi? 2023 konserleri iptal mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

29 Ekim kutlamaları (etkinlikleri) iptal mi? 2023 konserleri iptal mi?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Gündemde Filistin-İsrail savaşının olması ve yaşanan olaylar nedeni ile ülkemizde de yas ilan edilmesi sonrası "29 Ekim kutlamaları iptal mi, yapılacak mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı... 
29 EKİM KUTLAMALARI (ETKİNLİKLERİ) İPTAL Mİ? 2023
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal olmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda resmi ve okul törenlerinin yanı sıra çeşitli konser ve etkinliklerde yapılacak.

29 EKİM KONSER TAKVİMİ

Melike Şahin

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Gazapizm

Konser


28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Madrigal

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Nova Norda

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Ozbi

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Melike Şahin

29 Ekim Pazar

Maçka Parkı, Şişli

Zülfü Livaneli

Maltepe Etkinlik Alanı

Duman

29 Ekim Pazar

Maltepe Etkinlik Alanı

Mazhar Alanson

29 Ekim Pazar

Maltepe Etkinlik Alanı

Adamlar

29 Ekim Pazar

Maltepe Etkinlik Alanı

Edis

29 Ekim Pazar

Maltepe Etkinlik Alanı

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