29 Ekim kutlamaları (etkinlikleri) iptal mi? 2023 konserleri iptal mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Gündemde Filistin-İsrail savaşının olması ve yaşanan olaylar nedeni ile ülkemizde de yas ilan edilmesi sonrası "29 Ekim kutlamaları iptal mi, yapılacak mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal olmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak.Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda resmi ve okul törenlerinin yanı sıra çeşitli konser ve etkinliklerde yapılacak.Melike ŞahinMaltepe Etkinlik AlanıGazapizmKonserMaltepe Etkinlik AlanıMadrigalMaltepe Etkinlik AlanıNova NordaMaltepe Etkinlik AlanıOzbiMaltepe Etkinlik AlanıMelike ŞahinMaçka Parkı, ŞişliZülfü LivaneliMaltepe Etkinlik AlanıDumanMaltepe Etkinlik AlanıMazhar AlansonMaltepe Etkinlik AlanıAdamlarMaltepe Etkinlik AlanıEdisMaltepe Etkinlik Alanı