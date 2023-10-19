29 Ekim kutlamaları (etkinlikleri) iptal mi? 2023 konserleri iptal mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Gündemde Filistin-İsrail savaşının olması ve yaşanan olaylar nedeni ile ülkemizde de yas ilan edilmesi sonrası "29 Ekim kutlamaları iptal mi, yapılacak mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı... 29 EKİM KUTLAMALARI (ETKİNLİKLERİ) İPTAL Mİ? 2023
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal olmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda resmi ve okul törenlerinin yanı sıra çeşitli konser ve etkinliklerde yapılacak. 29 EKİM KONSER TAKVİMİ
Melike Şahin 28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Gazapizm
Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Madrigal 28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Nova Norda 28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Ozbi 28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Melike Şahin 29 Ekim Pazar
Maçka Parkı, Şişli
Zülfü Livaneli
Maltepe Etkinlik Alanı
Duman 29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Mazhar Alanson 29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Adamlar 29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Edis 29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
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