Haber Tarihi: 27 Ekim 2023 11:38 - Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 11:38

29 Ekim'de ücretsiz olan yerler 2023: 29 Ekim'de müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi?

29 Ekim'de ücretsiz olan yerler belli oldu. Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında pek çok müze, ören yeri ve saraylar ücretsiz hale gelecek. Bunlardan biri de asırlardır İstanbul silüetinin vazgeçilmezi olan Topkapı Sarayı. Peki, 29 Ekim'de müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

29 Ekim'de ücretsiz olan yerler 2023: 29 Ekim'de müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak işletmesindeki müzelerde "müze girişi kampanyası" başlattı. Giriş saatleri dikkate alınarak birçok müzeye ücretsiz giriş mümkün oldu

29 Ekim'de ücretsiz olan yerler 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılına özel müzelerin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, İBB ücretsiz müzeler hangileri?

9 Ekim'de müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yerli ziyaretçiler bugün itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.

Radar İstanbul kodu gerekli

İBB Miras tarafından koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı, tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye'den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk'te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Cumhuriyet'i yaşamanın ve yaşatmanın heyecanıyla müzelerimizde ücretsiz ziyaret kampanyası başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz."
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