Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluk ve imkansızlığa karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te, Türk Milletinin kendini yönetme karakterini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.



Sporx olarak, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz.



KULÜPLERDEN PAYLAŞIM



BEŞİKTAŞ: "Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



FENERBAHÇE: "Ey Atamızdan bize en büyük miras olan Cumhuriyet; Uğruna feda ettiklerimiz, 101 yıldır kalbimizde yanan, yolumuzu aydınlatan, yarınımıza Fener olan Cumhuriyet ateşinde saklı. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz."



GALATASARAY: "Atamızın, bizlere en büyük mirası 101 yaşında! Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! Yaşasın CUMHURİYET!"



TRABZONSPOR: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu büyük miras, Anadolu'nun her bir köşesinde bağımsızlık ateşini yakan, özgürlüğe sevdalı yüreklerin zaferidir. Cumhuriyet ruhunu sonsuza dek yaşatma sözümüzle nice aydınlık yarınlara"







