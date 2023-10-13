Haber Tarihi: 13 Ekim 2023 13:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 13:33

29 Ekim 2023 Konserleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, etkinlikleri!

29 Ekim 2023 konserleri ile ilgili araştırmalar başladı. Bu yıl Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100.yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konser etkinlikleri ile ilgili araştırmalar başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz 29 Ekim konserleri gerçekleştirilecek. İşte bugünkü 29 Ekim konserleri...

29 Ekim 2023 Konserleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, etkinlikleri!
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29 Ekim 2023 ücretsiz konser takvimi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yurdun dört bir tarafında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler hazırlandı. Maltepe, Üsküdar, Kartal ve İstanbul'un ilçelerinde 29 Ekim konserleri yapılacak. 29 Ekim ücretsiz konserleri neler? İşte 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri...
29 EKİM 2023 KONSERLERİ: İSTANBUL


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. İBB'nin büyük 100. yıl programını ilk kez açıklıyor.

Duman, Edis, Zülfü Livaneli, Sıla ve Kubat Maltepe'de halkla buluşacak. Sanatçılar, Cumhuriyetin 100. Yılı'nda İstanbullulara şölen havası yaşatacak.

Program akışı şöyle devam edecek:

İskender Paydaş ve Orkestrası

Kubat

Duman


Edis

Edis ve Sıla düeti

Sıla

Sıla ve Zülfü Livaneli - Koro

Zülfü Livaneli ve Koro

Zülfü Livaneli - Kubat - Edis - Sıla -Duman orkestra ile birlikte

İSTANBUL'UN DÖR BİR YANINDA KUTLAMA

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları festival havasında devam ederken İBB'nin ücretsiz konserlerinde Türkiye'nin en sevilen sanatçıları İstanbul'un dört bir yanında sahne alacak.

28 Ekim 2023 Cumartesi Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Erdem Kınay

28 Ekim 2023 Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı Madrigal

29 Ekim 2023 Pazar Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Pinhani

29 Ekim 2023 Pazar Maçka Parkı'nda Melike Şahin

Gülşen - Eskişehir

👉 Konser
🗓 27 Ekim Cuma
📍 Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir
Madrigal - Adana

👉 Konser
🗓 27 Ekim Cuma
📍 Adana, Ceyhan
Madrigal - Bursa


👉 Konser
🗓 29 Ekim Pazar
📍 Bursa Kestel Belediyesi

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
29 Ekim
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