29 Ekim 2023 Konserleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, etkinlikleri!

29 Ekim 2023 ücretsiz konser takvimi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yurdun dört bir tarafında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler hazırlandı. Maltepe, Üsküdar, Kartal ve İstanbul'un ilçelerinde 29 Ekim konserleri yapılacak. 29 Ekim ücretsiz konserleri neler? İşte 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. İBB'nin büyük 100. yıl programını ilk kez açıklıyor.Duman, Edis, Zülfü Livaneli, Sıla ve Kubat Maltepe'de halkla buluşacak. Sanatçılar, Cumhuriyetin 100. Yılı'nda İstanbullulara şölen havası yaşatacak.Program akışı şöyle devam edecek:İskender Paydaş ve OrkestrasıKubatDumanEdisEdis ve Sıla düetiSılaSıla ve Zülfü Livaneli - KoroZülfü Livaneli ve KoroZülfü Livaneli - Kubat - Edis - Sıla -Duman orkestra ile birlikteCumhuriyet Bayramı kutlamaları festival havasında devam ederken İBB'nin ücretsiz konserlerinde Türkiye'nin en sevilen sanatçıları İstanbul'un dört bir yanında sahne alacak.28 Ekim 2023 Cumartesi Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Erdem Kınay28 Ekim 2023 Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı Madrigal29 Ekim 2023 Pazar Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Pinhani29 Ekim 2023 Pazar Maçka Parkı'nda Melike Şahin👉 Konser🗓 27 Ekim Cuma📍 Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir👉 Konser🗓 27 Ekim Cuma📍 Adana, Ceyhan👉 Konser🗓 29 Ekim Pazar📍 Bursa Kestel Belediyesi