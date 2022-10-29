29 Ekim 2022 Cumartesi - BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

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29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı vapur, metrobüs, tramvay bedava mı? Vatandaşlar merakla vapur, metrobüs, tramvay bedava olup olmayacağını araştırıyor. Peki bu yıl nasıl bir uygulama olacak? İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) toplu taşıma ücresiz açıklaması yaptı mı?Yapılan resmi açıklamada İstanbul'da bugün toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak.29 Ekim tarihinde Ankara'da EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri ücretsiz hizmet verecek.Otobüs en yaygın toplu taşıma araçlarından bir tanesidir. Bir şehirde bir ilçeden bir diğer ilçeye yolcu taşımayı sağlayan ya da şehirlerarası yolcu taşımayı sağlayan bir toplu taşıma aracıdır. Otobüslerin yolcu taşıma kapasitesi de değişkenlik göstermektedir. Saatlik 120 kilometre hıza ulaşabilen otobüsler şehrin trafiği açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Otobüsler hem özel hem de kamuya bağlı olabilmektedir. Otobüsler türüne göre de özellikleri değişmektedir. Bazı otobüsler çift katlı otobüs olabilmektedir.Deniz yolcu taşımacılığı açısından feribot da bir toplu taşıma aracıdır. Feribot hem araç hem de yolcu taşımayı sağlar. Araç ile seyahat eden yolcular için de feribot yine bir diğer toplu taşıma aracı olarak bilinmektedir. Feribot arabalı vapur olarak da bilinmektedir. Vapurların araçlı olanlarına genel olarak feribot denilmektedir.Otobüsten farklı olarak daha hızlı fakat daha az yolcu taşımayı sağlayan toplu taşıma araçlarına denilmektedir. Minibüs şehir trafiğinde yine önemli bir konumda bulunmaktadır. Kısa mesafeli ulaşımlarda minibüs birincil tercih sebebi olarak bilinmektedir. Minibüs hem oturarak hem de ayakta yolcu taşıma imkanı sunmaktadır.Toplu taşıma araçlarında en hızlı olan taşımacılığı sağlayan araçlara yolcu uçağı denir. Yolcu uçağı şehirlerarası ya da ülkeler arası seyahat etmeyi imkan kılan araçlardan oluşmaktadır. Yolcu uçağı mesafeleri daha kısa sürede kat etmeyi sağlayan havada giden en önemli toplu taşıma araçlarından oluşmaktadır. Yolcu uçağı sadece yolcu ve yolcu valizlerini taşımak amacı ile kullanılan uçaklara denmektedir.