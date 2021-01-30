29. bölüm izle Sen Çal Kapımı FOX HD full, kesintisiz Sen Çal Kapımı 30 Ocak Cumartesi

Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde... 30 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor. Sevilen dizi Sen Çal Kapımı izleyicileriyle birlikte 30 Ocak Cumartesi günü FoxTV'de ekranlara geliyor ve 29. bölüm izlenebiliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor.

30 Ocak 2021 11:24
29. bölüm izle Sen Çal Kapımı FOX HD full, kesintisiz Sen Çal Kapımı 30 Ocak Cumartesi
Ekranların en sevilen isimleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı 29. bölümü ile ekranlara dönüyor. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de Sen Çal Kapımı yeni bölümü ekranlara geliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen Çal Kapımı 29. bölüm izle yeni bölüm full olarak FOX TV'de yayınlanıyor. Yayınlanan her bölümde hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e olan hayranlıklarını katlıyor ve Sen Çal Kapımı 29. bölümde de yeni bölümü izleyecekler.
Sen Çal Kapımı 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihi gününde 20:00 saatinde Fox TV'de yeni bölüm yayınlanacak.

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM, 29. BÖLÜM SEN ÇAL KAPIMI İZLE



SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZET




Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.

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SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP

Künye

Tür: Romantik Komedi
Yapim Şirketi: Mf Yapım
Yapimci: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç
Müzİsyen: Aytekin Ataş
Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz
Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür



SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

FoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.


23 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı 28. bölüm youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 29. BÖLÜM YAYIN TARİHİ

Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm 30 Ocak 2021 Cumartesi saat 20:00'de yayınlanıyor ve sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor.

Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda.

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