29 Aralık Salı Masterchef 2020 ilk finalist belli oldu, Masterchef finalisti hangi yarışmacı?

Yeni bölüm 2020 Masterchef 29 Aralık Salı bölümünde ilk finalist belli oldu. Masterchef yarışmasında günün kazananı ilk finalist olarak final oyununda yarışmaya katılmaya hak kazandı. Finale doğru gidilen yarışmada yarışmacılar kendilerine verilen görevleri yerine getirerek oylamaya çıktı. Oylama sonucun da Masterchef'in ilk finalisti açıklandı.29 Aralık 2020 bölümünde ilk finalist Barbaros oldu. Barbaros Masterchef yarışmasında finale yükselen ilk yarışmacı oldu.Masterchef yarışmasında finale yükselen ilk yarışmacı finale yükseldikten sonra Barbaros'un ardından finalin ne zaman olacağı merak ediliyor. Henüz resmen açıklanmayan bilgilere göre Masterchef finali ne zaman belli olmadı. Masterchef finalinin 10 Ocak'ta olması bekleniyor.Masterchef yarışmasında birincinin ödülünün ne olacağı merak ediliyor. Merak edilen konulardan olan Masterchef büyük ödül resmi olarak açıklanmadı. Masterchef yarışmasında büyük ödül daha önceki sezonda son model bir arabaydı.